Falezlerde bulunan ceset 13 yaşındaki Aylin’e ait çıktı

Antalya'da falezlerde bulunan gencin, 1 haftadır kayıp olan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya (13) olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti için DNA testi veren Natalya Kaya, kızının cenazesini alırken gözyaşı döktü.

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Olay, 30 Ekim saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 Sokak’ta meydana geldi. 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. Bulunan cesedin gence ait olduğu belirlendi. İnceleme sonrası ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Soruşturma kapsamında, 25 Ekim’de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi de Adli Tıp Kurumu’na davet edildi. Kimlik tespiti için dün sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya, DNA örneği verdi. DNA testi sonucunda ölü bulunan gencin Aylin Kaya olduğu belirlendi. Kaya’nın annesi, babası ve yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Natalya Kaya, evrakı imzaladıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü.

Kaya’nın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Güzeloluk Mahallesi’nde defnedilecek. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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