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Fatih Portakal: Erdoğan’ı gördüğümde bu soruyu soracağım

SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni’nde Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ile ilgili olarak yıllar önce bir mitingde söylediği sözü hatırlattı ve sordu.

Yayınlanma: 23:47 - 23 Mart 2023 Güncellenme:
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