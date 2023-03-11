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Fatih Portakal SÖZCÜ TV’de

Türk televizyonlarının efsane ismi Fatih Portakal ekranlara dönüyor. 20 Mart'tan itibaren hafta içi her akşam SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni'ni sunacak olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından video paylaştı.

Yayınlanma: 12:50 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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