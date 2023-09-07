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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kırmızıya büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kırmızıya büründü

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için kırmızıya büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması DMD Aileleri Derneğinin talebi üzerine yapıldı.

GECE BOYUNCA SÜRECEK

Dünya Duchenne Örgütünün girişimleriyle 2014’den bu yana 7 Eylül günü Dünya Duchenne Farkındalık Günü olarak ilan edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan aydınlatma gece boyunca sürecek. (AA)

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