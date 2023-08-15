Fatma Duygu’nun sır ölümü! Avukat tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Avukat Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadıköy Caferağa mahallesinde 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

TELEFON EDİP YANINA ÇAĞIRMIŞ

Daire sahibi 41 yaşındaki avukat Doğan C.G. emniyette alınan ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan’ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi.

‘AŞAĞI ATLADI’ DEDİ AMA…

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI: PENCEREDEN ATILDI

Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Doğan C.G. tekrar gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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