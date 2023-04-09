Fay hattına hastane için ihaleye çıkılıyor

Edremit Devlet Hastanesi için 8 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak. CHP’li Ensar Aytekin seçim yatırımı olarak planlanan hastanenin fay hattına inşa edileceğini söyledi.

Deniz AYHAN

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Balıkesir Edremit'te yapımı yılan hikayesine dönen Edremit Devlet Hastanesi için 14 Mayıs seçimlerinden 6 gün önce ihale düzenleneceği açıklandı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ihaleye tepki gösterdi. İnşaat için 5 yıldır bir şey yapılmadığını savunan Aytekin “5 yıl boyunca Edremit'te yer aradılar, sonunda buldukları yer mevcut hastanenin yakınında bir yer oldu” dedi.

SİZİN VİCDANINIZ YOK MU

Aytekin şöyle konuştu: AKP'nin akla zarar, bilimle zerre alakası olmayan, bilim insanlarını dinlemeyen ‘ben yaptım oldu' diyen anlayışı şimdi de Balıkesir Edremit'te kendini gösteriyor. Bu nokta fay hattı üzerinde. Ve bölgedeki fayın 7'nin üzerinde bir deprem üretme riski mevcut. Yani AKP giderayak seçim öncesi, fay hattına hastane yapmayı yatırım diye pazarlamaya çalışıyor. Sizin hiç mi vicdanınız yok?

HASTANEYİ BİZ YAPARIZ

Hastanenin yer seçiminin skandal olduğunu belirten Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: Bu hastanenin belirlenen yere yapılması durumu tam bir skandaldır. Hukuk dışıdır. O hastaneyi Edremit halkı orada istemiyor. Hastaneye ulaşım için nice ağaç kesilecek, yol açıyoruz diye nice saçma sapan işler, ihaleler yapılacak. O hastaneyi biz yapacağız. 14 Mayıs'ta 20 yıldır sömürdüğünüz halk size hak ettiğiniz cevabı verecek, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve biz iktidar olacağız. Ve Edremit'imize hastaneyi biz doğru yerinde yapacağız.