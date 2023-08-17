Fay kırığı üzerine kreş

CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcı Batuhan Bayındır, Başiskele'den geçen fay hattı kırığını gündeme getirerek, bugün üzerinde konutlar, iş merkezleri ve hatta bir kreşin inşa edildiğini söyledi.

Halil ATAŞ

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Kocaeli CHP İl Başkan Yardımcısı Batuhan Bayındır’ın büyük Marmara depreminin 24. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

“İŞ MERKEZLERİ VE HATTA KREŞ BULUNUYOR”

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Bayındır, Başiskele'de yer alan fay hattının unutturulmak istendiğini belirtti. CHP’li Bayındır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Büyük acılarla tanıştığımız 17 Ağustos deprem felaketinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Kocaeli ilinin Başiskele ilçesi Bahçecik, Yeniköy, Karşıyaka, Yuvacık ve Kullar beldelerinin 2008 yılında birleşmesi ile kuruldu.

-Bu tarihten sonra bölge çok hızlı bir şekilde yapılaştı. İlçede çok iyi bilinen 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı da, ismiyle müsemma 1999 depreminde oluşan fay kırığının etrafının düzenlenmesi ile oluşturuldu. Bulvarın üzerinde konutlar, iş merkezleri ve hatta bir kreş (!) bulunmakta.

“RAHATSIZLIK DUYDULAR Kİ, İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER”

-Zaman içerisinde toprak sahipleri ve müteahhitler rahatsızlık duymuşlar ki, ’17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı’ ismi 2018 yılında Büyükşehir meclisinde alınan kararla “17 Ağustos Bulvarı” olarak değiştirildi. Muhtemelen kesmemiştir, yakında bu ismi de değiştirirler.

“BAŞİSKELE BELEDİYESİ RUHSAT VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Yakın zamanda yaşanan 6 Şubat felaketinden sonra tüm ülkede kırmızı alarmla imar düzenlemeleri yapılırken, Başiskele belediyesinin umarsızca alanda ruhsat vermeye devam ettiğini belirten Bayındır, şunları kaydetti:

-Bununla da kalmayıp bulvarın bittiği yerde fay hattı üzerine “Gençlik Merkezi” inşaatı yapıyorlar. Yakın zamanda gösterişli biçimde açılışı yapılacak olan bu yapının da tehlikeli fay hattı zonu içerisinde bulunduğunu özellikle belirtmek isterim.

-Toprak sahibi memnun, müteahhit memnun, ruhsat ve iskan harçlarıyla kasasını dolduran belediye memnun. Bu çıkar zincirinde yine tek mağdur vatandaş.

17 BİN 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

24 yıl önce 1999 yılının 17 Ağustos günü merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gece yarısı saat 03.02’de yaşanan depremde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremde ölen ve yaralananların yanı sıra 5 bin 840 kişi de kayboldu.

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