Feci cinayette dikkat çeken mesajlaşma

Aydın'da birlikte yaşadığı kadını kuaför salonuna sığındığı sırada silahla öldüren sanık ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen kız arkadaşına verilen hapis cezalarına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Cinayeti işleyen sanığın kız arkadaşının attığı mesajlar ise dikkat çekti.

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Sinem Kaya’nın öldürülmesine ilişkin davada, Kaya’nın birlikte yaşadığı Dinçer Özden’e “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kız arkadaşı Gülizar Kavçin’e ise “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl hapis veren Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında sanığın mesajlaşmalarına dikkati çekti.

KARARDA MESAJLAŞMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sanığın cinayetten bir gün önce maktulün kaldığı evin çevresinde inceleme yaptığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanık, maktulün vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiş, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce uzunca bir süre geçmesine ve bu sürede uzaklaştırma kararı verilmesine, hakkında maktule karşı hakaret, tehdit ve kasten yaralama soruşturmalarına rağmen bu kararından vazgeçmeyip ısrarla fiilini icra etmiş, planladığı öldürme eylemini, belirlenmiş kurgu dahilinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle sanık Dinçer Özden’in eylemi tasarlayarak öldürme olarak kabul edilmiştir.”

Sanık Gülizar Kavçin’in ise Dinçer’in öldürme kararını kuvvetlendirmeye çalıştığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, iki sanık arasındaki mesajlaşmaların bu konuda açık delil oluşturduğu belirtildi.

Kararda, Kavçin’in cinayet sonrası da Dinçer’i akıl hastalığı raporu alması için yönlendirdiği ifade edilerek, “Bu nedenle eylemi ‘suç işleme kararını kuvvetlendirmek suretiyle yardım etme’ olarak kabul edilmiş, savunmanın aksine sinirle yazılmış mesajlar olarak değerlendirilmemiştir.” ifadelerine yer verildi.

Maktulün avukatı Ezgi Algül de Kavçin hakkında verilen takdir indirimine ilişkin itirazda bulunacaklarını belirtti.

OLAY

Güzelhisar Mahallesi’nde geçen yıl 2 Ekim’de çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Dinçer Özden tarafından sığındığı kuaför salonunda tabancayla vurularak öldürülmüş, sanık tutuklanmıştı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özden’e ağırlaştırılmış müebbet, kız arkadaşı Gülizar Kavçin’e ise 12 yıl hapis cezası vermişti. (AA)

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