Feci kaza! 13 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Aydın'da yaşanan feci kazada 13 yaşındaki çocuk ağabeyinin tabancasını elinden almaya çalışırken başından vuruldu. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 13 yaşındaki çocuk, ağabeyinin elinden babalarına ait tabancayı alırken başından vuruldu.
Olay, Gerenkova Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. M.B., iddiaya göre kardeşi Elver B.’nin babasına ait tabancayla oynadığını görüp, elinden almaya çalıştı. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Elver B.’nin başına isabet etti.
Kanlar içinde kalan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunun sağ şakaktan girip, karşıdan çıktığı belirlenirken, çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)