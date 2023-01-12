Felaketin fotoğrafı! Son 10 yılın en düşük seviyesi…

Son yılların en kurak kışını geçiren İstanbul'da azalan yağışlar su sağlayan barajlara da yansıdı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı havzası son 10 yılın en düşük su seviyesine ulaştı.

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Kentte yağış azlığı sebebiyle kurak geçen sonbaharın ardından şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da her geçen gün azalıyor.

İstanbul’a su sağlayan en önemli barajlardan biri Alibeyköy (Alibey) Barajı’nda da yağış azlığı nedeniyle su seviyesi azaldı. Barajın su toplama havzasındaki Güzelce Kemeri’nin bulunduğu bölümde ise sular tamamen çekildi.

Yüksekliği 29,5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan’ın eseri Güzelce Kemeri suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Daha önce baraj sularının alt gözlerini doldurduğu kemerin bulunduğu alanı suların çekilmesiyle otlar bürüdü.

Anadolu Ajansı tarafından drone ile görüntülenen su kemerinin altında keçilerin otladığı, zaman zaman araçların dolaştığı görüldü.

SU SEVİYESİ ORTALAMA YÜZDE 31.51 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yağışların yetersiz olması nedeniyle ortalama yüzde 31.51 seviyesine indi.

Kentteki barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 17,5, Büyükçekmece’de yüzde 34,48, Darlık’ta yüzde 28,39, Elmalı’da yüzde 29,43, Istırancalar’da yüzde 36,13, Kazandere’de yüzde 4,85, Ömerli’de yüzde 35,37, Pabuçdere’de yüzde 4,99, Sazlıdere’de yüzde 36,96 ve Terkos’ta ise yüzde 37,58 olarak kaydedildi.

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın aynı ay ve gününe göre en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçerken, Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı ise son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Toplam 34.14 milyon metreküp kapasiteye sahip Alibeyköy Barajı’nda 5.98 milyon metreküp su kaldı.