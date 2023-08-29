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Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan denizde kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.

Yayınlanma: 20:54 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Yunanistan’da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum’a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos’ta İstanbul’a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına ”geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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