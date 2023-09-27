Feribota binerken denize uçtu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek için iskeleye giren hafif ticari araç son sürat denize uçtu. Araçtan çıkmayı başaran sürücü Bünyamin Okumuş (50), can simidi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Gebze’deki Eskihisar Feribot iskelesine gelen Bünyamin Okumuş, aracıyla feribota yöneldi. Ancak, sebebi anlaşılamayan bir biçimde araç feribotun girişi yerine son sürat denize uçtu.
Yavaş yavaş suya gömülen araçtan çıkmayı başaran Okumuş’a can simidi atılarak denizden çıkarıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bünyamin Okumuş’un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen araç vinçle çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)