Festivalde AKP’li belediye protesto edildi

Edremit Körfezi'nin kirletilmesine tepki gösteren Balıkesirliler, CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin Ören Festivali'nde, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Festivale katılan ve çevrecilere destek veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Çevre Bakanı ya da mevcut iktidar, bırakın temizlemeyi kirletmekle meşgul" diyerek tepkisini dile getirdi.

Halil ATAŞ

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CHP’li Burhaniye Belediyesi’nin Ören Festivali açılışında, döviz ve pankart açan Balıkesirliler, Edremit Körfezi’nin kirletilmesine tepki göstererek, AKP’li Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

Festivale katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Doğa Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, çevrecilere destek verdi.

“BIRAKIN TEMİZLEMEYİ KİRLETMEKLE MEŞGUL”

Edremit Körfezi’nin kirletilmesi ile ilgili konuşan Başarır, çevrecilere, “Çevre Bakanı ya da mevcut iktidar bırakın temizlemeyi kirletmekle meşgul. O yüzden bu konuda biz de gerekeni yapmak istiyoruz, bu konu bizi de rahatsız ediyor. Belediyemiz de uğraşıyor, gerekeni yapmaya çalışıyor. Zor bir durum genel iktidarın da burada yardımcı olması gerekeni yapması lazım. 5 yılın, 10 yılın, 20 yılın değil, belki yıllarca asırlık bir konu. O yüzden haklısınız, hak veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARTIK İNSANLARIN O DENİZE GİRMEKTE ZORLANDIĞINI GÖRÜYORUM”

Doğa Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer’de şunları söyledi:

“Gerek bölgemizin milletvekilleri, gerekse genel merkezimiz olarak, körfezde yaşanan sıkıntı ve sorunların hepsinin arkasındayız. Çevrecilerimizin, buradaki duyarlı vatandaşlarımızın yanındayız. Körfeze çok uzak bir insan değilim. Her sene geldiğimde, denizin günden güne kirlendiğini, artık insanların o denize girmekte zorlandığını görüyorum.

“BURADAKİ HALKI SİZE OY VERMEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRMAYIN”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum; Buradaki halkı size oy vermedikleri için cezalandırmayın, geleceği ve sağlığı ile oynamayın. Zaten mevcut iktidar, doğamızla, tarım alanlarımızla, ormanlarımızla, sularımızla yeteri kadar oynuyor. Çünkü Rant uğruna, birilerinin cebinin dolması uğruna, yandaşlara kadar peşkeş çekiyor.”

“İKTİDAR, YA DOĞANIN YEŞİLİNİ YA DA DOLARIN YEŞİLİNİ TERCİH EDECEK”

Bugün sadece denizlerin değil çok yakınındaki Kaz Dağlarının da peşkeş çekildiğini söyleyen Dinçer, şöyle devam etti:

“Bugün 740 dönüm arazi üzerindeki 100 yıllık ağaçlar Akbelen de, 4 yıllık rezerv için kesildi. Bunların hepsini biliyoruz. Ama mevcut iktidara iki çift lafımız var; artık bir tercih yapmak zorundalar, ya doğanın yeşilini tercih edecekler, ya da doların yeşilini tercih edecekler. Biz vatandaşımızın sonuna kadar mücadelesinin yanındayız. Çünkü biz geleceğimize sahip çıkıyoruz, biz çocuklarımıza, toprağımıza, suyumuza havamıza, ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bunun için her mücadelede yanınızdayız. Ne yapılması gerekiyorsa da biz sizlerle birlikte bu noktada mücadele edeceğiz.”

“KAÇAK DEŞARJLAR VAR ÖNLENMESİ GEREK”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise şöyle konuştu:

“Burhaniye Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ama bizi aşan Büyükşehir Belediyesi'nin, BASKİ'nin sorunları çözmesi lazım. Çünkü sadece Edremit'ten kaynaklanıyor bu iş. Ayrıca Havran Deresi'nden kaynaklanıyor. Havrandaki sanayiden dereye kaçak deşarjlar var onların önlenmesi lazım. Büyükşehir de her zaman için gündeme getiriyoruz elimizden geldiği kadar. Arıtma tesisleri BASKİ'ye ait, Büyükşehir'e ait, BASKİ'nin ve Büyükşehir'in buna çok süratli bir şekilde bir çare bulması lazım.”

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