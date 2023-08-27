Fethiye Belediye Başkanı’na soruşturma

Muğla’nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın, Türk Bayrağı Kanunu'na göre, ay yıldızlı bayrağın üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan bayraklarda bu karara uyulmaması tepki yarattı.

Mustafa SARIİPEK

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan bayrak Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın başına iş açtı.

Türk Bayrağı Kanunu’na göre, ay yıldızlı bayrağın üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen Fethiye'nin çeşitli noktalarına bayrağın üzerine adı, soyadı, unvan ve Fethiye Belediyesi’nin logosunun bastırılarak şehrin farklı noktalarına asılmasına Muğla Valiliği soruşturma başlattı. Belediyeden “Biz yapmadık” açıklaması geldi.

ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bayrağın Fethiye sokaklarında görülmesinin ardından Başkan Alim Karaca'ya ilk tepki Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke’den geldi.

Teke, “Türk Bayrağı’mız, bağımsızlığımızın nişanesidir ve şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiç bir kurum ve kuruluşun reklam aracı olamaz. Şanlı Türk Bayrağı’mıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Fethiye ilçemizde ana caddeler üzerindeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına şanlı bayrağımızın üzerine Fethiye Belediye Başkanı’nın adının ve Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE: AFİŞİ BİZ HAZIRLATMADIK

Yapılan suçlamaları kabul etmeyen Fethiye Belediyesi ise şu açıklamayı yaptı:

-Süreçte yaşananlar tam olarak şöyledir: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemiz elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından, Belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır.

-Söz konusu çalışmada, Fethiye Belediyesi'nin hiçbir dahlinin olmadığının, ilgili reklam şirketi ile herhangi bir görsel ve tasarımın paylaşılmadığının, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için, asılmadan önce tarafımızdan onay istenmediğinin, bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların, gece yarısı saatlerinde fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna sunarız.

Açıklamayla birlikte gece yarısı saat 02.30 gibi bayrakların toplatılmasıyla ilgili görsel paylaşıldı.