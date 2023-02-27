Fethiye’de kaçak yapılar yıkılıyor

6 Şubat Depremi’nin ortaya koyduğu kaçak ve kontrolsüz yapıların yol açtığı binlerce ölüm içimizi dağlarken, Muğla’nın Fethiye ilçesinde ruhsat alındıktan sonra imara aykırı olarak yapılan ilavelerin yıkımları gerçekleşiyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde önceki yıllarda da kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren belediye ekipleri Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki binada yıkım gerçekleştirdi.

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmasına Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İmara aykırı olan söz konusu yapı, daha önce tüm uyarılara rağmen düzeltilmeyince, ekipler alınan yıkım kararını uygulamaya başladı. Fethiye Belediyesi'nin imar planına aykırılıklar ve özellikle de fazla kat çıkılan yapılarla olan mücadelenin süreceği öğrenildi.

3 YILDA, 2 BİN 800 İŞLEM YAPILDI

Sözcü Gazetesi’nin geçen yıl Mart ayında “Yeni imar barışı söylentisi Fethiye’de kaçak yapı furyası başlattı” haberinin ardından Fethiye ve çevresinde 200 civarında inşaat mühürlenmişti.

Yine Sözcü Gazetesi tarafından Kasım 2022'de manşetten verilen “Al sana çatı, ver bana tapu!” başlıklı yazının ardından, Fethiye’nin dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin Faralya Mahallesi ile devamındaki Hisar, Kızılcakaya, Kirme ve Alınca bölgeleri ile Kabak Mevkiinde yıkımlara başlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye'de son 3 yılda, 2 bin 800 kişiye kaçak yapılaşmadan işlem yapıldı. Sözcü'de çıkan haberlerin adlından bölgede lüks bir otel ile birlikte 10’a yakın yer yıkılmıştı. Yapılan açıklamada da yıkımların süreceği belirtilmişti.

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