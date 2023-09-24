Fethiye’de pilot, yamaç paraşütü yaparken ağaca çarptı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan Rus uyruklu pilot, ağaca çarptı. Pilot, ekiplerin gelmesiyle birlikte yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.
Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuşa geçen Viktor S. kalkıştan kısa süre sonra alçalmaya başladı. Daha sonra Rus uyruklu pilotun paraşütü ağaca dolandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
UMKE ekipleri tarafından ağaçtan kurtarılan Viktor S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (AA)