FETÖ firarisi Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi eski savcılardan Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame hazırladı.

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FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz, 2014 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Öz’ün, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak bu soruşturmaları koordine ettiği belirtildi.

İddianamede, Öz’ün 8 Ocak 2014 tarihinde makam odasında basın açıklaması yaparak, o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik asılsız iddialarda bulunduğu ve bu iddialar nedeniyle Erdoğan’ın avukatının şikayet başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

“BASIN VE YAYIN YOLUYLA İFTİRA”

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesinin 2 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Öz’ün makamında yaptığı konuşmasına da yer verildi.

İddianamede, şüpheli Zekeriya Öz’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tehdit” ve “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediği yönünde asılsız iddialarda bulunarak iftira ve hakaret suçunu işlediği anlatıldı.

Firari şüpheli Zekeriya Öz hakkında, “Basın ve yayın yoluyla iftira” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.(AA)

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