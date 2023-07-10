FETÖ Nazilli çatı davasında 7.5 yıl sonra karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Nazilli çatı örgütlenmesine yönelik 7.5 yıldır süren davada karar çıktı. Yargılanan 63 sanıktan 60’ına 1 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Latif SANSÜR

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Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün davanın, Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu’nda yapılan duruşmasında FETÖ/PDY Nazilli çatı davasında karar açıklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan davanın bugün yapılan son duruşmasında, Nazillili iş insanı ve esnafların da aralarında yer aldığı biri tutuklu 63 sanıktan 3'ü beraat etti. 60 sanığa ise 1 yıl 3 aydan 8 yıl 1 aya kadar hapis cezaları verildi.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİYE CEZA

Yaklaşık 7.5 yıldır süren davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan tüm sanıklar, beraatlerini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti beraat eden 3 kişi hariç diğer sanıkların tümüne terör örgütüne üye olmak ve yardımda bulunmak suçlarından ceza verdi.

Dava kapsamında yargılanan Nazilli'nin tanınmış iş insanlarından Takmaklı ailesine mensup 6 kişinin tamamı 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen cezaları aldı. Mahkeme heyeti Takmaklı ailesinin mal varlığı üzerinde bulunan tedbirleri ise kaldırdı.

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