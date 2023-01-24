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FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik mahrem yapılanma içinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 

Habip ATAM
Yayınlanma: 09:24 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yürütülüyor.

7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait 8 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları gibi deliller bulunan şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasında ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. 2 öğretmen, 1 sağlık teknikeri, 1 avukat ve  3 sivil şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.  (DHA)

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