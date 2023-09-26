FETÖ sanıklarını dolandıranlara operasyon: İkisi eski hakim

Haklarında FETÖ soruşturması yürütülen şüphelileri, “Dosyanızı kapatırız” diyerek dolandırdığı öne sürülen 2’si eski hakim 1'i Maliye Bakanlığı eski çalışanı, 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık için fiyat tarifesi uyguladığı da öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin, haklarında FETÖ’den (Fetullahçı Terör Örgütü) soruşturma olan bazı isimleri dolandırmaya çalıştığı anlaşıldı.

4 ŞÜPHELİ

Organize polisinin yaptığı çalışmada ikisi istifa etmiş eski hakim, biri ihraç edilmiş Maliye Bakanlığı eski personeli, biri özel sektör çalışanı olan 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin FETÖ’den haklarında soruşturma bulunan kişilerin dosyalarını “takipsizlik, beraat etme, Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma” vaadiyle dolandırdıkları anlaşıldı.

2 İLDE OPERASYON

Araştırmaların ardından operasyon kararı verildi. İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda polisin peşinde olduğu 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. Üç şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

FİYAT TARİFESİ

Şüphelilerin dijital verilerinin incelemesinde şüphelilerin “takipsizlik, beraat, tahliye” olmak üzere her adli sonuç için farklı miktarlarda fiyat tarifesi uyguladıkları belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.