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FETÖ’cüleri kamu kurumlarına yerleştirenlere operasyon

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarının kamuya yerleştirilmesinde rol aldığı belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınlanma: 09:29 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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FETÖ’cüleri kamu kurumlarına yerleştirenlere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmeleri ile ilgili soruşturma yürütüldü.

Örgüt mensuplarının kamuya yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 23 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Ankara Cumhuriyet FETÖ gözaltı operasyon Terör
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