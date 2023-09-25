FETÖ’cüleri kamu kurumlarına yerleştirenlere operasyon
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarının kamuya yerleştirilmesinde rol aldığı belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmeleri ile ilgili soruşturma yürütüldü.
Örgüt mensuplarının kamuya yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 23 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)