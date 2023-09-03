FETÖ’ye gaybubet evi operasyonu, gözaltılar var

İstanbul'da, silahlı terör örgütü FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklananlara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki kişilerin ‘gaybubet evi' olarak nitelendirilen örgüt evlerinde saklandıkları tespit edildi.

9 şüpheliye yönelik olarak dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişiden 8'i yakalandı. Ayrıca aramalar esnasında, terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişinin aranma kaydının olduğu tespit edilerek o da gözaltına alındı. Yakalanan toplam 9 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 201 dolar ile 19 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

5'İ TUTUKLANDI, 2’SİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Yakalanan 9 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği, adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 5'inin ise tutuklandığı bildirildi.

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