Fetullah Gülen’in yeğeni İstanbul’da yakalandı
İstanbul’da FETÖ’ye (Fetullahçı Terör Örgütü) yönelik düzenlenen operasyonda; Fetullah Gülen’in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı.
Operasyonla sonuçlanan süreç, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, FETÖ ile ilişkisi belirlenen.
Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta bir adreste kaldığı belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Mali Polis , Esenyurt'ta kaldığı belirlenen Asiye Gülen'in evine baskın düzenledi.
Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar baskında gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, F serisi 1 dolar, 16 bin 710 dolar, 8 cep telefonu, 12 sim kart 2 bilgisayar çok sayıda flash bellek ve dijital dokümanla, örgütsel dokümana el konuldu.
FETÖ ÜST YÖNETİMİYLE İRTİBAT
Emniyete götürülen Asiye Gülen'in FETÖ'nün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal'la irtibat kaydı bulduğu belirtildi.