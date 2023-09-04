Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlarda izledi. Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.

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İstanbul’un birçok noktasında kurulan dev ekranlarla vatandaşlar Filenin Sultanları’nın maçını takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da maçı takip edenler arasında yer aldı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Dev ekranlarda maçı izleyen vatandaşlar maç sonu kutlama yaptı.

İZMİR

İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda ekran kuruldu. Her yaştan vatandaşın toplandığı meydanda sahaya çıkan oyuncuları tek tek alkışlayan İzmirliler, maçı büyük heyecanla takip etti.

Meydana bebeğiyle gelen İpek Özcan çok heyecanlı olduğunu ve takımlarına tam destek verdiklerini belirterek, “Bu sefer şampiyonuz. Sürekli takip ediyorum. Bebeğimiz var, 5 aylık uyutuyoruz izliyoruz, yakalayamazsak tekrarını izliyoruz. Bazen o da izliyor.” dedi.

Vatandaş Berat Karaçam da çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, “Vargas’ımız var, umutluyuz. Finaller bizi sever, biz de onu severiz. Takımın hepsine güveniyoruz.” diye konuştu.

Ece İşteermiş de “Böyle büyük gurur, heyecanlara ve mutluluklara ihtiyacımız olan bir dönem. Hepimize çok güzel motivasyon oluyor. Umarız çok daha güzel bir şekilde sonuçlanır. Kaptanımız Eda ve Ebrar’ı çok seviyorum. Bu sefer başaracağız, inanıyorum. Hepimizin motivasyonu çok yüksek, bu onlara da yansıyor.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk sonrası vatandaşlar kutlamalara katıldı.

KARS

Kars Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesine dev ekran kurdu.

Bedesten bölgesinde toplanan çok sayıda kişi, “Filenin Sultanları”nın Belçika’nın başkenti Brüksel’deki final heyecanına ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Şampiyonluğun ardından kent genelinde büyük sevinç yaşandı.

ANTALYA

Antalya’da yaşayan çok sayıda kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını, bir parka kurulan ekranlardan seyretti.

Muratpaşa Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Ziya Gökalp Kent Parkı’na büyük ekranlar kurdu.

Alanda toplanan çok sayıda kişi, “Filenin Sultanları”nın Belçika’nın başkenti Brüksel’deki final heyecanına Antalya’dan ortak oldu. Antalyalılar, Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı destekledi. Antalyalılar, şampiyonluğun ardından sokaklara döküldü.

SİNOP

Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Uğur Mumcu Meydanı’na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Çekişmeli geçen maçta milli takımı destekleyen, mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden ve alanı dolduran yüzlerce taraftar, “Filenin Sultanları”nın kazandığı her sayıda alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmayı, kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist de ilgiyle izledi. (AA)