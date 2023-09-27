Filenin Sultanları’na sansürlü kutlama!

Aile eski Bakanı Gürcan, Olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı mesajla tebrik etti. Ancak kızların bacaklarını sansürlemesi büyük tepki çekti.

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■ Veli TOPRAK-Kemal ATLAN/SÖZCÜ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihe geçen 31 maçlık maratonu, Belçika galibiyeti ile sona erdi.

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda oynadığı 7 maçı da kazanarak olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'yi yine gururlandırdı. Sosyal medyadan binler, Filenin Sultanları'nın başarısını paylaştı.

AKP Eskişehir Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve Aile Sosyal Politikalar eski Bakanı Ayşen Gürcan da 85 milyona gurur yaşatan filenin sultanlarını kutladı. AKP'li Gürcan,

tebrik mesajından kadın voleybolcuların fotoğrafları da kullandı. Ancak voleybolcu kadınların bacaklarını buzlayıp şu mesajı paylaştı:

PAHALILIĞI DA SANSÜRLE

“Teşekkürler File'nin Sultanları. Japonya'daki elemelerde 7'de 7 yaparak 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına gitme hakkı elde eden A Milli Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Milletimizin gururu oldunuz.” Gürcan'ın bu davranışını büyük tepki gördü. Vatandaşlardan şu mesajlar geldi:

– Hayat pahalılığını da sansürler misin?

– 2023 oldu hâlâ zihniyetiniz aynı. Neyi buzluyorsun?

– Kafalarında başörtüsü yok onu da buzla…

– Allah sizleri ıslah etsin sayın vekil.

– Çocuk istismarına oy verirken, kahkaha atarak poz verirler burada normal fotoyu buzlarlar.

– Keşke kızlarımızı buzlayacağınıza zamanında aldığınız 3 maaşı buzlasaydınız eski bakan.

– Bu medeniyetten hiçbir nasip almamış insanlar bu ülkede milletvekili oluyor ve bir konuma geliyor ne kadar yazık.

– Gurur duyduğumuz kızlarımızı niye sansürledin?

– Hiç teşekkür etmeseniz daha iyi olurdu. Kadın voleybol takımı hangi kıyafetle maça çıkmalı sizce? Mesela çarşaf ve peçe olabilir mi?

Cebecioğlu'ndan manidar paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Brüksel'de Sırbistan'ı mağlup ettikten ve Avrupa Şampiyonu olduktan sonra THY'nin tarifeli uçakla ülkemize dönmesi tartışma yaratmıştı.

Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yapan ve Paris vizesini alan Filenin Sultanları, Tokyo'dan Türkiye'ye döndü. 3 kupalı dünya 1 numarası takımımız bu kez ‘ekonomi' sınıfında değil ‘Business class'ta uçtu.. İnişte de VIP terminalinden çıkış yaptı… Filenin Sultanları'ndan Derya Cebecioğlu'nun yolculuk sırasında yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Cebecioğlu, “Ekonomiden kurtarana Allah razı” ifadelerini kullandı. Başarılı voleybolcunun mesajı büyük beğeni aldı.