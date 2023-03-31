Finlandiya’nın NATO üyeliğine Meclis’ten onay

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meclis Genel Kurulu’nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO’ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.

FİNLANDİYA’DAN İLK AÇIKLAMA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, “Finlandiya, NATO’nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak.” ifadesini kullandı.

Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 NATO üyesinin Finlandiya’nın üyeliğine onay verdiğini belirtti.

Tüm onay veren ülkelere güvenleri ve destekleri için teşekkür eden Niinistö, “Finlandiya, NATO’nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO’ya katılmaya hazır. İsveç’in en kısa zamanda aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter hesabından destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, “Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç’in yanındadır ve başvurusunu desteklemektedir.” ifadelerini kullandı.

NATO’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, TBMM’de yapılan oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Finlandiya’nın NATO’ya katılım onayının TBMM’de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, “Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır.” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe “Teşekkürler” mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO’ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Teşekkürler! Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne minnettarız.” ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:

“10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022’de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka’dan ilk onaylar alındı. Macaristan’ın kendi onayını yarın Washington’a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz.”

İlginizi Çekebilir Finlandiya'dan 'Rus casus' açıklaması

İlginizi Çekebilir Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi