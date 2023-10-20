Firari ‘abla’ çekyattan böyle çıktı…
İstanbul’da FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyelerinin saklandığı, gaybubet evi olarak adlandırılan adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Polis, şüphelilerden birini, baskın sırasında saklandığı çekyatın içinde buldu.
İstanbul'da FETÖ’nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine bu sabah operasyon düzenlendi.
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, FETÖ'den aranan, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüphelinin konumlarına belirledi.
Şüphelilerin bulunduğu 26 adres belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından adreslere operasyon düzenlendi.
Baskında 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldığı evlerin örgütün Gaybubet (Saklanma) evi olarak kullandığı belirtildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ, BÖLGE ABLASI
Gözaltına alınan şüpheliler arasında KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilen eski emniyet müdürü Ali Alper V., Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Silahlı terör örgütü üyeliğinden' firari olarak aranan FETÖ'nün ‘Bölge Ablası' olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen Emine D.'nin de bulunduğu belirtildi.
Yakalanan şüphelilerden 5'inin haklarında kesinleşmiş hapis kararı olduğu öğrenildi.
SAKLANDIĞI ÇEKYATTAN ÇIKTI
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin, evdeki çekyat içerisine saklanmış halde bulunduğu belirtildi.
O anlara ait görüntü de ortaya çıkarken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.