Firari PKK’lı Rasim Akyol, Türkiye’ye getirildi
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.
Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında “Silahlı terör örgütlerine silah sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Akyol’un ayrıca 2018’de Hatay'da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi. (AA)