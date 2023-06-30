Fırat Nehrine giren baba ve oğlu boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren 17 yaşındaki Baran Yavuz ve babası 43 yaşındaki Müslüm Yavuz boğuldu. Bu olayda son anda kurtarılan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğleden sonra Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan ve Akarçay mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Yavuz ailesi, Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak için bir araya geldi. Sıcaktan bunalan aile üyeleri serinlemek amacıyla suya girdi.

Ancak, 6 kişinin iyi yüzme bilmediği ortaya çıktı ve kısa sürede gözden kayboldular. Çevrede bulunanlar hızla harekete geçti. İyi yüzme bilen Hakan Yavuz (15), İbrahim Halil Yavuz (33), Osman Yavuz (40) ve Osman Yavuz’u (45) sudan çıkardı.

Kaybolan baba-oğul için dalgıç ekipleri çağrıldı ve onlar da Müslüm Yavuz ve oğlu Baran Yavuz’un cansız bedenlerini sudan çıkardı. Boğulan baba-oğulun cenazeleri ile diğer kurtulan 4 kişi Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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