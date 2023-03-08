Fırsatçılar ilanları geri çekti ama savcılık peşini bırakmadı!

6 Şubat depreminin ardından sahneye çıkan konut sahiplerinin durumu fırsata çevirip yüksek fahiş rakamlarla kira talepleriyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilan verilen sayfalara yazı gönderilerek geriye dönük güncel ilan kayıtlarının gönderilmesi ivedilikle istendi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da deprem sonrasında TOKİ konutları başta olmak üzere merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur İlçelerinde yüzde 200-300 oranında fahiş kira talebinde bulunan fırsatçı mülk sahipleriyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Satış ve kiralama bedellerindeki yüksek fahiş rakamlar üzerine vatandaşların gerek CİMER, gerekse savcılığa yaptığı şikâyetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Başsavcılık, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler inceleme ve tespitler yapılmasını talep etti.

Başsavcılık, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çalışma yapması yönünde ise talimat verdi.

FIRSATÇI EV SAHİPLERİ KISKAÇTA

Polisin bu yönlü çalışmaları devam ederken, Başsavcılık soruşturmayı genişleterek internet üzerinden fahiş yüksek fiyatlarla evlerini kiraya vermek isteyen fırsatçı ev sahiplerinin verdiği ilanların da ilgili ilan sitelerine yazı yazarak gönderilmesini istedi.

6 ŞUBAT SONRASI İLANLAR İSTENDİ

Valilik ve başsavcılığın fırsatçılara yasal işlem yapılacağını duyurmasından sonra depremi fırsata çeviren konut sahipleri bir anda internet ortamındaki ilan sayfalarına verdikleri ilanları jet hızıyla geri çekti.

İnternet arama motorunda ve ilan sayfalarında bu uyarıdan önce “Diyarbakır'da kiralık daire” diye arama yapıldığında yüzlerce kayıt bulunurken, uyarı ve soruşturma sonrasında ilanlar apar topar geri çekildi ve arama motoru sıfır kayıt verdi.

Bunun üzerine Mali Şube Müdürlüğü Diyarbakır Başsavcılığı’nın talebi üzerine ilan verilen ilgili sayfalarla yazışma yaparak özellikle 6 Şubat sonrasında verilen ilanlarla ilgili geriye dönük kayıtların gönderilmesini istedi.

CEP TELEFONU VE IP ADRESLERİNDEN BULUNACAK

Siber Suçlar Bürosu ekipleri de ilan sahiplerini gerek ilana koydukları cep telefonlarından, gerekse ilan verdikleri bilgisayar ve telefonların IP adreslerinden bulmak için harekete geçti.

Soruşturma çok yönlü sürdürülürken, tespit edilecek fırsatçı konut sahipleri hakkında adli ve idari yönden yasal işlem yapılacak.

TCK'nın 237. Maddesini düzenleyen “Fiyat etkileme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

TOKİ'LERDE AKILALMAZ FIRSATÇILIK

Kamuoyunda “TOKİ'lere hiçbir şey olmadı” şeklinde yürütülen algı ve propagandası üzerine özellikle de TOKİ'de mülk sahibi olanlar bu durumu fırsata çevirdi.

Daha önce memur, asgari ücretli başta olmak üzere alt gelir grubunun tercih ettiği, deprem sonrasında ise üst gelir grubunun talebi üzerine TOKİ'lerin 2.500-3.500 aralığında olan 3+1 konutların kirası 9 bin liraya çıkarıldı.

Kayapınar ilçesindeki 4+1 konut kiraları deprem öncesi 5.500 ile 6.000 lira arasında değişirken, deprem sonrasında 12 bin liraya yükseltildi.

Deprem öncesi 2+1 TOKİ dairesi Diyarbakır'da 600-700 bin liradan satılırken, deprem sonrasında 1,2 milyona çıkarıldı.

Kurayla yüzde 15 peşinat ödeyerek ev hakkı elde eden fırsatçılar, 1 yıllık cüzi taksitler ödedikleri evleri deprem sonrası yüzde 300 kârla satışa çıkardı.

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