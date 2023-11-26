Fırtınadan korunmak için girdiği barakada can verdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişinin, yağmur ve fırtınadan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı. Göçük altında kalan Selahattin Türk (25), hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akşehir’de ormanda yürüyüşe çıkan bir grup yağmur ve fırtınadan korunmak için girdikleri barakanın yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle çökmesi sonucunda altında kaldı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göçük altında kalan Selahattin Türk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Barakada bulunan Emirhan Çakıcı, Seyit Dura ve Serkan Dura ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir kişi iseolaydan yaralanmadan kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir AFAD acı haberi duyurdu: 2 ölü, 4'ü asker 10 yaralı