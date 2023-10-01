Fıstık deposunda tepki çeken görüntüler
Siirt'te, 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın depolandığı bir yere giren ve fıstıkların arasında uygunsuz hareketler yapan bir kişi, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı, görüntüler tepki çekti.
Siirt’te çokça üretilen ve ‘yeşil altın’ olarak anılan fıstık, farklı işlemlere tabi tutularak satışa sunuluyor. Şehirde kimliği belirsiz bir kişi, fıstıkların depolandığı alana girdi. Şahıs fıstıkların arasında yüzdü ve kabuklarını fıstıkların üstüne tükürdü.
Tatsız olay cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ancak kişi, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tepkilerle karşılaşınca videoları sildi ve sosyal medya hesabını kapattı.
Kimliği belirsiz kişinin bulunması için çalışmalar başlatıldı. (DHA)