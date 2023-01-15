Flamingo cenneti ve antik kenti çöplüğe çevirdiler, alan can çekişiyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki dünyaca ünlü flamingoların cenneti Tuzla Sulak Alanı ve Bargilya Antik Kenti inşaat atıkları ile çöplük haline döndü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasında kalan Boğaziçi Köyü'ndeki 4 bin yıllık antik Bargilya Kenti ile yaklaşık 10 bin flamingo ile yüze yakın kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı'nın inşaat ve evsel atıklarla çöplüğe dönmesi sanatçıların ve tur rehberlerinin tepkisine neden oldu.

SULAK ALAN CAN ÇEKİŞİYOR

Bodrum'da yaşayan doğa fotoğrafçısı ve fotoğraf sanatçısı Yıldız Feldmann bölgede yaptıkları incelemelerde büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek “Burası özellikle hafta sonlarında flamingoları görmek isteyen ve antik kent Bargilya'yı gezmek isteyen yerli ve yabancıların akınına uğruyor. Ancak son yıllardaki aşırı kirlilik, inşaat atıklarının sulak alan ve etrafına antik kentin harabeleri içerisinde bırakılması istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sulak alan adeta çöplüğe döndü.

Kısa zamanda gerekli önlemler alınmazsa geri dönülemez bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağız. Ayrıca insan eliyle doğaya gelişi güzel bırakılan evsel atıklar da doğanın katledilmesine katkı sağlıyor. Çevre düşmanı bilinçsiz insanların yok ettikleri doğa gelecek nesiller için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bölgede kuş ve balık ölümleride görülüyor. Flamingoların elektrik tellerine çarparak öldüğünü veya sakat kaldığını görüyoruz. Sulak alan can çekişiyor” dedi.

“TURİSTLERE BU MANZARAYI ANLATAMIYORUZ”

Ege ve Akdeniz bölgesinde rehberlik yapan profesyonel tur rehberi Ali Can Çilek “Bölgede yapılaşma arttıkça flamingolar cenneti ve antik kent evsel atık ve inşaat molozlarının kurbanı oldu. Dur diyen olmayınca her geçen gün yaşanan çevre felaketi artıyor. Konu ile ilgili ilgililere durumu ilettik ancak çözüm bulamadık. Turistleri buraya getirdiğimizde doğa güzelliğine, antik kente ve flamingolara bayılıyorlar ama bu çöpleri molozları görünce neden korunamadığını anlatmakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.