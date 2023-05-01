Fotoğraflarla 1 Mayıs 2023
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir yanındaki meydanlarda coşkuyla kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Maltepe miting alanını, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nı İzmir’de Gündoğdu Meydanı'nı dolduran on binlerce emekçi, insanca yaşam taleplerini haykırdı.
Sendikaların öncülük ettiği kutlamalara, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler de katılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı. İstanbul’da Taksim’e çıkılmasına müsaade etmeyen emniyet güçleri çok sayıda göstericiyi de gözaltına aldı.