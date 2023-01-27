Fransa ve Almanya’dan İstanbul için terör saldırısı uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yaptı.

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Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu, yüksek terör saldırısı riski dolayısıyla Türkiye’deki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dini mekanlar dahil olmak üzere kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

BİR UYARI DA ALMANYA’DAN

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için seyahat ve güvenlik önlemlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yaptığı, 27 Ocak 2023 tarihli güncellemeye göre, İstanbul’daki vatandaşlarına olası bir terör saldırı nedeniyle dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Almanya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından ‘Türkiye'deki Almanlar için önemli not' diye yazılarak ülkenin vatandaşları uyarıldı.

Notta, ‘Türkiye'deki saldırı meydana gelme riski olduğu' savunularak şunlar dendi: “İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması olayından sonra, güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine göre Türkiye'de terör saldırısı riski artıyor. Bu nedenle, uluslararası ziyaretçilere açık tesisleri ziyaret ederken özellikle tetikte ve dikkatli olun, mümkünse kalabalıktan, halka açık yerlerden ve özellikle ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçının.”

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