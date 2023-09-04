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Freni patlayan TIR üst geçide çarptı, şoför yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde freni patladığı için kontrolden çıktığı belirtilen TIR, üst geçidin altındaki ayaklara  çarptı, şoför olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER
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Freni patlayan TIR üst geçide çarptı, şoför yaşamını yitirdi

Kaza, Muğla’nın Milas ilçesindeki Üçyol mevkisinde Milas-Bodrum- Ören akıllı kavşağında meydana geldi.

Şoför Cafer Kaya'nın kullandığı gıda ürünleri taşıyan TIR’ın freni patladı. Kontrolden çıkan TIR, üst geçidin altındaki demir ayaklara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ortalık savaş alanına döndü. 37 yaşındaki şoför Cafer Kaya, sürücü bölümünde sıkıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cafer Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR’dan çıkarılan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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