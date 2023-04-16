Fuat Oktay: Kızılay’ın çadır satmasına üzüldük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Kızılay'ın çadır satması olayıyla ilgili, "Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım." dedi.

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Ankara’dan AKP milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oktay, kabine üyelerinin görevleri devam ederken adaylık yarışına girmelerinin rekabet açısından sorun oluşturduğu eleştirilere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili adayları listesini açıkladığını ve bunun üzerine konuşmaya gerek olmadığını vurguladı.

Muhalefetin eleştirilerinin “siyasi söylem” olduğunu ve önceki dönemlerde ve şimdi de bakanların istifa etmediğini belirten Oktay, “Geçmişte neyse bugün de o, fark eden bir şey yok. Zaten bunu YSK onaylamıştır. Bu, altı boş, içi boş iddiadan başka bir şey değildir.” dedi.

AKP’NİN KENDİ KOYDUĞU MÜLAKAT ŞARTINI KALDIRMASI KARARI

AKP’nin seçim beyannamesindeki “kamuya işe alımlarda mülakat usulünün kaldırılması” vaadinin bugüne kadar yapılmamasına yönelik eleştirilere ilişkin Oktay, eleştiri yapılabileceğini ve son derece normal olduğunu belirtti.

Oktay, birçok kurumdaki atamaların bilgisayar ortamında kurayla yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“15 Temmuz’dan sonra stratejik kurumlarda ve stratejik, kritik projelerde çalışanlarla alakalı güvenlik soruşturmasının yapılıyor olması veya mülakatın yapılıyor olmasını yadırgamamak lazım. Şimdi belirli bir süre sonrasında, artık Türkiye normale dönüyor tekrar. Bu, bundan ibarettir. Bunun dışında farklı bir şey değil. Bütün her şey mülakatla yapılmıyor.”

“DEPREMZEDELERİN İHTİYACIYLA ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYORUZ”

Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede devam eden çalışmalara ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

“3,3 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Yaklaşık 795 bin çadır, 60 bini aşkın konteyner var. Çadır kentlerdeki depremzedeleri, konteyner kentlere almak istiyoruz. Orada 130 bine kadar çıkmayı hedefliyoruz. Afet bölgesinin dışında yaklaşık 2,5 milyon depremzedemiz var. Diğer illerimizde bu depremzedelerin bakımı, ihtiyacıyla çok yakında ilgileniyoruz. Enkazların kaldırılması devam ediyor, 1 haftaya kadar Antakya haricindeki tamamı bitecek. Ondan sonraki belki bir hafta içerisinde Antakya’yı tamamlayacağız.”

Adres kaydını taşımayanların seçimlerde oy kullanabilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin soru üzerine Oktay, “Elimizden gelen her türlü lojistik desteği vermeye çalışırız. Belki siyasi partilerin de kendi içerisinde bu tür bir çalışmaları olabilir.” dedi.

“KIZILAY BİZLERİ DE ÜZMÜŞTÜR”

Oktay, Türk Kızılaya yönelik eleştiriler ile çadır satılmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye’de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım.” (AA)

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