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Fuhuştan 1 milyon kazanıyorlardı! ‘Güzel’ de sınır dışı edildi

Çanakkale'de yabancı uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik yapılan operasyonda iki yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

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Fuhuştan 1 milyon kazanıyorlardı! ‘Güzel’ de sınır dışı edildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.

Ekipler, 13 Temmuz’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘Güzel’ takma adını kullandığı belirtilen Özbekistan uyruklu G.B., D.M. ile O.B., E.D.U. yakalandı. Şüphelilerin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler sonrası adliye sevk edildi. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu G.B., D.M. sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, O.B., E.D.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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