Gabonlu öğrencinin son görüntülerini haber yapan gazeteci gözaltına alındı

Karabük’te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu öğrencinin son görüntülerini haber yapan gazeteci gözaltına alındı. Savcıya ifade veren gazeteci serbest bırakıldı.

İsmail AKDUMAN

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Karabük'te öğrenim gören Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17), 26 Mart’ta Karabük’te Filyos Çayı’nın Yeşilköy mevkiinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

HABER YAPAN GAZETECİ DE GÖZALTINA ALINDI

Gabonlu genç kızın ortadan kaybolduğu geceye ait güvenlik kameraları görüntülerine ulaşan ve haberleştiren DHA Zonguldak muhabiri Ali Sencer Arslan da polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Arslan, serbest bırakıldı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama gazeteci Arslan’ın soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği belirtilerek, “26 Mart 2023 tarihinde Karabük ilinde yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alınmıştır. Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 285. Maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

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