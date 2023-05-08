Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit etmenin cezası 16 yılda bitti

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 koruma polisini şehit eden 10 Hizbullah tetikçisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmalarına rağmen sadece 16 yıl tutuklu kalıp, tahliye edildi. Tümü salıverilen suikast faillerinden cezaevinde tek bir tutuklu ve hükümlü bile yok.

Özgür CEBE

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Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Atilla Durmuş ve Sabri Kün 24 Ocak 2001'de Şehitlik semtindeki Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

Hain suikast 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'daki Kavacık Villalarında öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun ölüm yıldönümüne denk getirildi.

Tetikçiler, üzerinde ‘Polis’ yazılı reflektörlü yelekler giyerek ellerindeki uzun namlulu silahlarla akşam karanlığında pusuda beklerken, çevrede toplanan meraklı vatandaşlara da, “Birazdan savcı gelecek, tatbikat yaptıracağız. Bir Hizbullah tetikçisini yakaladık. Burada beklemeyin” dediler.

Ardından şehit müdürün makam aracı ve koruma eskortu belirince hain ellerdeki namlular ölüm kusmaya başladı.

YAKIN MESAFEDEN TARADILAR

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 koruma polisi olay yerinde şehit olurken, 6 polis de yaralandı. Otopsi raporuna göre şehit müdürün baş ve vücudundan 17 mermi çekirdeği çıkarıldı.

Teröristler ‘Sigorta atışı’ denilen kesin sonuç alma amacıyla şehit müdürün makam aracını çapraz ateşe alıp kontrolden çıkmasını sağladıktan sonra, aracın arka kapısını açarak yakın mesafeden Okkan'ı taradı, ardından da pimi çekilmiş el bombalarını üzerine bıraktı.

Bombaların da patlamasıyla Okkan'ın uzuvları koparken, vücudu şarapnel parçalarıyla paramparça oldu. Olay yerinden 468 adet boş kalaşnikof kovanı toplandı ve bunların 16 ayrı silahtan atıldığı kriminal polis labotaruvarınca yapılan incelemeyle belirlendi.

FAİLLERİN 4'Ü ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Suikastın aydınlatılması, faillerin yakalanması için dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın koordinasyonunda Hizbullah uzmanlarından oluşan özel birim kuruldu. Suikastta bizzat silah kullanan Hasan Sarıağaç Diyarbakır'da, ağabeyi Hüseyin Sarıağaç ile eniştesi Bedri Esmer Elazığ'da, Şafi Demirdağ Batman'da polisle girdikleri çatışmalarda öldürüldü.

Bunlardan Hasan Sarığaç'ta ele geçen kalaşnikof tüfek ve bir adet Takarov marka tabancanın kriminal incelemesinde suikastta kullanıldığı, Okkan'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeklerinin bizzat Hasan Sarıağaç'ta ele geçen Takarov silahtan atıldığı tespit edildi. Sarıağaç'ın parmak izleri de makam aracında çıktı.

Elazığ'da barındığı hücre evine yapılan baskında Cihan Karadavut, Cevdet Yeşilay ve Ali Şahin adlı polisleri şehit ettikten sonra ölü ele geçirilen Hüseyin Sarıağaç'ta ele geçen MP-5 otomatik silahın ise Okkan'ın şehit edilen koruma polisinden gasp edilen silah olduğu belirlendi.

10'U DA SERBEST KALDI

Suikastın sağ yakalanan 10 faili de kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı, tümü ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanıp kesinleşti.

Ancak 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde HÜDA-PAR'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması, devamında 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinde HÜDA-PAR'ın Güneydoğu'da belediye başkanı adayı çıkarmayıp AKP'li adayları destekleyeceğini açıklamasıyla, iddiaya göre şehit Emniyet Müdürünün katillerine tahliye yolu açıldı.

Bunlardan Servet Yoldaş, Suat Çetin, Şener Dünük, Veysi Şanlı, Bedran Salamboğa, Abdulkadir Aktaş, İbrahim Gürceğiz, Mustafa Bozkurt, Recep Dünük ve Mehmet Fidancı ‘yargılamanın yenilenmesi’ adı altında haklarında ayrı ayrı infaz durdurma kararı verilerek tahliye edildil.

SADECE 16 YIL HAPİS YATTILAR

Gaffar Okkan 2001 yılında şehit edildiği için 2018 yılında tahliyeleri başlayan tetikçilerin ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olmalarına rağmen sadece 16 yıl hapis yatıp serbest kaldıkları belirlendi.

Karara tepki gösteren şehit yakınları, hırsızlık ve gasp suçu işleyenlerin bile 16 yıldan fazla hapis yattığını, bir ilin emniyet müdürü ile 5 korumasını şehit eden teröristlerin 16 yılda serbest kalmalarının hiçbir hukuka, vicdana sığmadığını belirterek, tahliye kararlarına tepki gösterdi.

7'Si 22 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN YAKALANAMADI

Suikastın faillerinden tetikçiler Haşim Alabalık, Necmettin Şanlı, Murat Aktaş, Mehmet Yasin Aydın, Adem Ceylan, Ramazan Kınay ile Naim Altındağ suikastın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen halen yakalanamadı.

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