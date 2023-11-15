‘Gaipten sesler duydum’ deyip öldürmüştü, mahkemeden ret kararı…

Denizli’de, eşini kürtaj yaptırdığı iddiasıyla 4 bıçak darbesiyle öldüren, mahkemede "Gaipten sesler duydum" diyen katil zanlısı hakkında verilen ‘cezai sorumluluğu tamdır’ raporuna yapılan itiraz ve yeniden rapor alınması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde eşi Elif Irmak’ı (18) bıçaklayarak öldüren Ahmet Emre Irmak’ın (25) yargılamasına devam edildi. Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'ncü celsesinde sanık ile genç kadının annesi İpek Çimen mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cinayet günü yaşananları anlatırken “Gaipten sesler duydum” diyen katil zanlısının akıl sağlığına ilişkin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi heyetince hazırlanan, içeriğinde “Olay ile ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı cezai sorumluluğu tamdır. Sağlık kurulu oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı rapor dosyaya eklendi.

YENİDEN RAPOR ALINMASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı soruşturmanın genişletilmesine ilişkin bir talepte bulunmazken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, “Sanığın psikolojik sorunları olduğunu sadece kendisi ve ailesi iddia ediyor. Tanıklar ve diğer tanıyanların bu yönde bir şüphesi yok. Gelen rapora katılıyoruz” dedi. Sanık avukatı ise raporu hazırlayan kurumun üç haftalık gözlem süresi talep ettiğini, fakat raporu bir hafta içinde hazırladığını, gelen ilk raporun 4 kişilik heyeti ile ikinci raporun heyeti arasında sadece bir üyenin ortak olduğunu belirterek, “Diğer üç üyenin daha önce gözlem yapmadığı raporda sabittir. Sanığın sağlık geçmişine dair veriler hekimlere yansıtılamamıştır. Hekimler geçmiş öyküsünü bilmeyerek rapor tesis etmiştir. Rapor denetime elverişli bir rapor değildir. Üç satırlık bir rapordur. Bu sonuca hangi dayanaklarla ulaşıldığının mahkemeye sunulması gerekirdi. Bu nedenle sanığın Adli Tıp Kurumu'nun ilgili birimine sevkini ve tam teşekküllü bir rapor alınmasını talep ediyoruz” diyerek talepte bulundu.

MAHKEME REDDETTİ



Mahkeme heyeti raporun esasa etki etmeyeceği gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Savcılık olayla ilgili mütalaasında; sanığın eşine kürtaj yaptırdığı gerekçesiyle saldırdığını, baba Hikmet Irmak'ın müdahale etmeye çalıştığını, sanığın genç kadını evden çıkararak 80 metre götürdüğünü, 4 defa bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.

Sanığın baba Hikmet Irmak'a da bıçakla saldırdığını, tanık beyanları ve toplanan deliller çerçevesinde ‘eşe karşı kasten öldürme suçunun' sabit olduğunu ifade ederek, sanığın indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca sanığın ‘Üst soya karşı kemik kırılmasına sebep olacak şekilde yaralama' suçundan da cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözü sorulan genç kadının annesi İpek Çimen, “Sanığın akli dengesi yerindedir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar verilmek üzere 12 Aralık 2023 tarihine erteledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Olay geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşanmıştı. Bir yıllık evli eşini kürtaj yaptırdığı iddiasıyla evden sürükleyerek çıkaran ve 80 metre ileride 4 bıçak darbesi ile öldüren sanık Ahmet Emre Irmak, ‘eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmıştı.

Sanık savunmasında şizofreni rahatsızlığı bulunduğunu ileri sürmüş, “Olay günü gaipten sesler duydum. Eşim benden habersiz çocuk aldırdı sandım” demişti. Hastaneye sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi talebinde bulunulmuş, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi heyeti muayene için ek süre talep etmiş ve daha sonra rapor hazırlamıştı. Sanık cinayet günü kendisini engellemeye çalışan babasını da bıçakla yaralamıştı. Genç kadının otopsisinde kürtaj yaptırmadığı ve hamile olmadığı ortaya çıkmıştı.

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