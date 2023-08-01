Galata Köprüsü’nde tramvay yoluna giren cip ortalığı karıştırdı

İstanbul Galata Köprüsü'nde bir cip tramvay yoluna girdi. Bir süre ilerleyen araç daha sonra raylara sıkışınca, Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında aksamalar yaşandı. Tramvayı kullanmak isteyenler istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Galata Köprüsü'nde ilginç bir olay yaşandı. Lüks cip köprüdeki tramvay yoluna girdi. Bir süre ilerleyen araç daha sonra raylara sıkıştı. Olay sonrası T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle seferler Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapıldı.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle güçlükle tramvaya binebildi. O anlar SÖZCÜ TV muhabiri Ozan Kelleci tarafından görüntülendi.

Metro İstanbul’dan olayla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.”

AVUSTURYA KONSOLOSLUĞUNA AİT ÇIKTI

Sıkışan aracın Avustralya Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenildi. Bilinmeyen bir nedenle tren raylarına giren aracın tüm çabalara rağmen çıkarılamadığı, aracı çıkarmak için çekici beklendiği bildirildi. Aracı kurtarma çalışmaları nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy, Eminönü-Bağcılar arasında yapılıyor.

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