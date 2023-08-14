Galata Köprüsü’ndeki bakım trafik yoğunluğunu artırdı

Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı için Eminönü yönüne gidişin araç ve yaya geçişine kapatılması trafikte yoğunluğa neden oldu. Haftanın ilk iş gününde Eminönü istikametine gitmek isteyen sürücülerin Atatürk Köprüsü'ne yönelmek zorunda kalması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsünde 40 gün sürecek bakım-onarım çalışmaları başlatıldı. Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk etabı için Karaköy-Eminönü istikameti dün duba ve beton bariyerlerle kapatıldı.

Köprünün araç ve yaya geçişine kapatılmasının ardından ekipler asfalt sökme ve derz yenileme çalışmalarına başladı. Yeni Galata Köprüsü’nün trafiğe kapatılması nedeniyle, Eminönü yönüne gidecek sürücüler için güzergah boyunca uyarı levhaları da konuldu.

Haftanın ilk iş gününde Eminönü istikametine gitmek isteyen sürücülerin Atatürk Köprüsü’ne yönelmek zorunda kalması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İş nedeniyle her gün köprüyü kullanmak zorunda olduğunu belirten sürücü Samet Yıldız, “Bayağı etkiledi. İşlerimiz geç biter bugün. Normalde işlerimiz erken bitiyordu. Şu anda böyle dolanacağız” dedi.

“BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ AMA OLMASI GEREKİYORDU”

Taksi şoförü Bahattin Çalışcı ise “Bizi olumsuz etkiledi ama olması gerekiyordu. Olması gereken bir şeydi, olacak. Artık katlanacağız. 2.2 kilometreyi 19 dakikada geldim. Daha öncesinde en fazla 10 dakikaydı diye konuştu.



“10 DAKİKALIK GİDECEĞİM YERİ 1 SAATTE GİDECEĞİM”

Servis şoförü Süleyman Kaya “10 dakikalık gideceğim yeri 1 saatte gideceğim. Mazotun litresi olmuş 40 lira. Bu araba kilometrede 5 lira mazot yakıyor. İşleri de etkiliyor, bir an önce hallolmasını istiyoruz” dedi. (DHA)

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