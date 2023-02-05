Abone Ol

Galata Kulesi’nin demir korkulukları şiddetli rüzgardan zarar gördü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin demir korkulukları kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgardan zarar gördü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galata Kulesi’nin demir korkulukları şiddetli rüzgardan zarar gördü

Kentte bazı bölgelerde çatıları uçuran ve ağaçları deviren şiddetli rüzgar, Galata Kulesi’nin demir korkuluklarını da etkiledi. Rüzgardan etkilenen demir korkuluklarının birbirinden koptukları görüldü.

İtfaiye ekipleri, tarihi kulenin etrafına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merdiven kullanamayan itfaiye ekipleri, aşağı doğru sallanan korkulukları iple bağlayarak sabitledi. (AA)

İstanbul'da şiddetli kar yağışına karşı önlemlerini artırıyorİlginizi Çekebilirİstanbul'da şiddetli kar yağışına karşı önlemlerini artırıyorKar tatili açıklamaları peş peşe geliyor! Birçok şehirde okullar tatilİlginizi ÇekebilirKar tatili açıklamaları peş peşe geliyor! Birçok şehirde okullar tatil

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul
X Reklam