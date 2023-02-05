Galata Kulesi’nin demir korkulukları şiddetli rüzgardan zarar gördü
İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin demir korkulukları kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgardan zarar gördü.
Kentte bazı bölgelerde çatıları uçuran ve ağaçları deviren şiddetli rüzgar, Galata Kulesi’nin demir korkuluklarını da etkiledi. Rüzgardan etkilenen demir korkuluklarının birbirinden koptukları görüldü.
İtfaiye ekipleri, tarihi kulenin etrafına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle merdiven kullanamayan itfaiye ekipleri, aşağı doğru sallanan korkulukları iple bağlayarak sabitledi. (AA)