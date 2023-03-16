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Galeria Sitesi, yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 1 bloku yıkılan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında, ayakta kalan son bloku çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 19:42 - 16 Mart 2023 Güncellenme:
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Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM’si olarak 1999’da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi’nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 bloktan 2’si kontrollü şekilde yıkılan sitenin D Blok’u da yıkım sırasında çöktü.

Etrafı toz bulutu kaplarken, o anlar anbean görüntülendi. (DHA)

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