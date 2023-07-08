Galeria Sitesi’nde bilirkişi heyetine toz engeli TOMA’larla aşıldı

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 7 binayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, binaların çökmesiyle ilgili inceleme yapan heyet, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesine geldi. Ancak rüzgarla oluşan toz nedeniyle çalışamayan heyet, TOMA'larla yapılan sulamanın ardından çalışmasına devam etti.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır’da 1’i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mensuplarından oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu, yetersiz bulunca, bu kez İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti. Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi.

TOZ ENGELİNE TOMA’LI MÜDAHALE

Yıkılan binaların olduğu alanlarda inceleme yapan heyet, bugün 89 kişinin yaşamını yitirdiği Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi’ne geldi. Burada inceleme yapan bilirkişi heyeti havanın rüzgarlı olması nedeniyle çalışmasına ara verdi.

Bu sırada çevrede güvenlik önlemi Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) durumun bildirilmesi üzerine alana getirildi. Tozlu alana su sıkan TOMA’lar daha sonra bölgeden ayrıldı. Bilirkişi heyeti alanda yapılan sulamanın ardından tekrardan raporu hazırlamak için kazılı bölgede inceleme yaptı. (DHA)

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