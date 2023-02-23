Galeria Sitesi’ndeki yıkım mahkeme kararıyla durduruldu

Diyarbakır'da depremin vurduğu Diyar Galeria sitesinin yıkımına başlanırken içeride mahsur kalan kedilerin kurtarılması için dün asker, itfaiye seferber oldu. Yapılan başvuru sonrası sitede yıkım da durduruldu.

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Diyarbakır’da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1’inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi’ndeki yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi sayısı, ‘Jahren’ ile 8’e yükseldi.

Bina içinde başka hayvan olup, olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

YIKIM DURDURULDU

Öte yandan yıkımın durdurulması için Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir’in, site sakini adına açtığı davada Diyarbakır 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, hasar tespit ve acil yıkım raporuyla savunmalar ile gerekli belgelerin mahkemeye sunulması için taraflara 5 gün süre verdi. Yıkım ise durduruldu. (DHA)

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