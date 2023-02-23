Galeria’da kurtuluş sürüyor: 2 kedi için kapan konuldu

Diyarbakır'da depremin vurduğu Diyar Galeria sitesinin yıkımına başlanırken içeride mahsur kalan kedilerin kurtarılması için dün asker, itfaiye seferber oldu. İki kedi uzun uğraşlar sonucu gece yarısı kurtarıldı. Halen içeride mahsur kalan iki kedinin kurtarılması için bulundukları kata kapan bırakıldı.

Özgür CEBE

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Yenişehir ilçesinde iki bloğu depremde çöken, geri kalan iki bloğu için acil yıkım kararı alınan Diyar Galeria sitesindeki enkazların bulunduğu katlarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması için askeri birlikler ve itfaiye seferber oldu.

Kedilerin çöken katlarda oldukları belirlenince yıkıma geçici süreliğine ara verildi. Bunun üzerine önce itfaiyenin yangın merdiveniyle kedilerin bulunduğu katlara ulaşılarak kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak günlerden beri aç ve susuz kalan kedilerin merdiveni görüp ürkerek geriye kaçmaları ve yangın merdiveninin mesafesinin de kedilerin bulunduğu alana kadar uzayamaması nedeniyle kurtarma başarısız oldu. Bunun üzerine yıkıma valilik kararıyla bir süreliğine ara verildi.

RÜZGAR İZİN VERMEDİ

Ara verilen bu süre içinde ‘B planı’ devreye konuldu. İtfaiye erleri önce kedilerin tespit edildiği katlara kuru ve yaş mama ile su bıraktı. Aç kaldıkları için koku alarak yiyeceklere doğru gelecekleri düşünülerek bu kez askeri helikopterle müdahale kararı alındı.

Dün saat 16.00'da bir askeri genel maksat helikopteri ile gelen Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı bir asker halatla kedilerin bulunduğu enkaza inmek istedi. Ancak enkazın iki bloğunun da yıkılması nedeniyle helikopterin pervanesinin çevreye yaydığı rüzgâr ve havanın da rüzgarlı olması nedeniyle binaların yıkılma olasılığı dikkate alındı. Uzun uğraşlar sonucu yıkılan binanın kolon ve kirişlerinden ortaya çıkan sivri demirlerin dengesiz bir şekilde inmeye çalışan askere zarar vereceği de değerlendirildi. Helikopter sesiyle ikinci kez korkup geriye doğru kaçan kediler yine kurtarılamadı.

SEVİNDİRİCİ HABER GECE YARISI GELDİ

Drone kullanılarak tespit edilmeye çalışılan kediler helikopter sesinden ürkerek enkaz altına saklanınca bulundukları nokta tespit edilemedi. Ancak beklenen sevindirici haber gece yarısı geldi. Kedilerden ikisi yıkımın devam ettiği 4. katta kurtarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen ve karnı doyurulan kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı sitenin altında faaliyet yürüten ve kolon kesme iddialarıyla gündeme gelen spor merkezinin Paşa adlı kedisi de enkazdan kurtarılmıştı. Kaburgalarında sorun olduğu belirlenen Paşa'nın tedavisi sürüyor. Acil yıkım kararı alınan Galeria'da halen iki kedinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, kuru ve yaş mama bıraktıkları kedi kapanını enkazın olduğu noktaya bırakarak kedilerin içine girmeleri için bekleyişini sürdürüyor. İki kedinin kurtarılması için 75 metre uzunluğunda bir vinçin bölgeye getirileceği öğrenildi.

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