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Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç, Yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren dezenformasyon yasası kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayınlanma: 17:22 - 02 Kasım 2023 Güncellenme:
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Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Dezenformasyon yasası kapsamında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Erdinç’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor. (AA)

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Ankara Balıkesir Cumhuriyet