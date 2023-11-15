Gazeteci Elif Akkuş tahliye oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'Tehdit', 'Şantaj' ve 'İftira' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi.
20 Ekim’de tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, bugün tahliye edildi.
‘Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak’, ‘Tehdit’, ‘Şantaj’ ve ‘İftira’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Akkuş, sorgusunda “25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim” demişti.